Суд ЕС отклонил иск экс-президента Украины Януковича об отмене санкций

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Суд Евросоюза отклонил иск экс-президента Украины Виктора Януковича об отмене санкций, действующих против него с 2014 года. Об этом говорится в опубликованном постановлении.

Там также указывается, что Янукович должен будет понести как свои собственные расходы, так и затраты Совета ЕС.

Вместе с тем суд общей юрисдикции снял европейские санкции с российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского.

"Суд постановил аннулировать решения Совета (ЕС. – Прим. ред.) от 12 сентября 2024 года и от 14 марта 2025 года в отношении господина Пумпянского", – говорится в постановлении.

Европейский суд юстиции в Люксембурге решил отменить санкции Евросоюза против Пумпянского, а также его жены Галины и сына Александра еще в апреле 2025 года.

Бизнесмен уточнял, что критерии о включении в черный список незаконны, так как нарушают договор ЕС и верховенство права. Также истец ссылался на то, что Совет Евросоюза нарушил его право быть услышанным, а суд ошибся в оценках для введения санкций.