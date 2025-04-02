Суд ЕС удовлетворил иски Пумпянских по отмене европейских санкций

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Европейский суд юстиции в Люксембурге решил отменить санкции Евросоюза (ЕС) против российского предпринимателя Дмитрия Пумпянского, а также его жены Галины и сына Александра, передает ТАСС.

Бизнесмен в суде уточнял, что критерии о включении в черный список ЕС незаконны, так как нарушают договор Евросоюза и верховенство права. Также истец ссылался на то, что совет ЕС нарушил его право быть услышанным, а суд ошибся в оценках для введения санкций.

Кроме того, Пумпянский указывал на нарушения обязательства указывать причины внесения в санкционный список и на нарушение некоторых его прав, защищаемых "Хартией основных прав".

Таким образом, суд ЕС счел недоказанным утверждение совета ЕС о причастности Пумпянских к "действиям по дестабилизации суверенитета и территориальной целостности Украины". Суд постановил, что Евросовет должен оплатить судебные расходы истцов.

В это же время суд отклонил аналогичные иски российского предпринимателя Геннадия Тимченко и его жены Елены. В своем иске они хотели не только аннулировать ограничения, но и обязать совет Евросоюза выплатить им 1 миллион евро в качестве компенсации за нематериальный ущерб.

Истцы указали аналогичные Пумпянским доводы, а также утверждали, что совет ЕС нарушил принцип пропорциональности и основные права гражданина ЕС.

Ранее Великобритания исключила из списка санкций российского предпринимателя Фархада Ахмедова. Причина отмены ограничений не уточнялись. Санкции в отношении Ахмедова действовали с 13 апреля 2022 года.

До этого в ЦБ РФ заявляли, что рассуждать о снятии американских санкций с России преждевременно. Поэтому регулятор в своих прогнозах исходит из сохранения санкционного давления против России на прежнем уровне.

