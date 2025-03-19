Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя Ахмедова

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Великобритания исключила из списка санкций российского предпринимателя Фархада Ахмедова. Об этом сообщается в документе Управления по осуществлению финансовых санкций в составе Минфина государства.

В материале указано, что на бизнесмена больше не распространяется заморозка активов и запрет на оказание трастовых услуг.

Причина отмены ограничений не уточняется. Санкции в отношении Ахмедова были введены 13 апреля 2022 года. В качестве их обоснования называлось получение мужчиной "выгоды от поддержки правительства России посредством ведения бизнеса в секторе стратегического значения для правительства России – сфере информационных, коммуникационных и цифровых технологий".

Ранее Евросоюз исключил из санкционных списков министра спорта РФ, главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева, бывшего главу "Еврохима" Владимира Рашевского и бизнесмена Вячеслава Кантора, а также сестру миллиардера Алишера Усманова Гульбахар Исмаилову. Таким образом, в дальнейшем указанные лица смогут пользоваться своими активами в странах ЕС и получать визу.

Позже Дегтярев выразил благодарность властям Венгрии за последовательную позицию по защите олимпийских ценностей. Глава ОКР заявил, что спорт – важный компонент дипломатии, который должен быть вне политики и объединять людей.