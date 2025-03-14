Министр спорта РФ Дегтярев прокомментировал исключение из санкционных списков

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил власти Венгрии за последовательную позицию по защите олимпийских ценностей.

По его словам, новость о снятии санкций Евросоюза оказалась неожиданностью.

"Считаю, что все ограничения против России, ее граждан и компаний абсолютно незаконны. У России есть право отстаивать свои национальные интересы, в том числе в спорте", – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Министр также назвал спорт важным компонентом дипломатии, который должен быть вне политики и объединять людей.

"Наша цель – полноценное возвращение национальной сборной России на все международные старты, включая Олимпийские игры", – добавил он.

Дегтярев стал одним из первых депутатов Госдумы, который попал в санкционный список по причине оказания гуманитарной помощи детям Донбасса и открытия представительства ДНР в Москве. Рестрикции против него были введены в 2014 году.

14 марта стало известно, что Евросоюз исключил его из санкционных списков.

Кроме того, из списка санкций ЕС, по данным СМИ, также исключены бывший глава "Еврохима" Владимир Рашевский и бизнесмен Вячеслав Кантор, а также сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахар Исмаилова.