14 марта, 16:40Спорт
Министр спорта РФ Дегтярев прокомментировал исключение из санкционных списков
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Министр спорта России, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поблагодарил власти Венгрии за последовательную позицию по защите олимпийских ценностей.
По его словам, новость о снятии санкций Евросоюза оказалась неожиданностью.
"Считаю, что все ограничения против России, ее граждан и компаний абсолютно незаконны. У России есть право отстаивать свои национальные интересы, в том числе в спорте", – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Министр также назвал спорт важным компонентом дипломатии, который должен быть вне политики и объединять людей.
"Наша цель – полноценное возвращение национальной сборной России на все международные старты, включая Олимпийские игры", – добавил он.
Дегтярев стал одним из первых депутатов Госдумы, который попал в санкционный список по причине оказания гуманитарной помощи детям Донбасса и открытия представительства ДНР в Москве. Рестрикции против него были введены в 2014 году.
14 марта стало известно, что Евросоюз исключил его из санкционных списков.
Кроме того, из списка санкций ЕС, по данным СМИ, также исключены бывший глава "Еврохима" Владимир Рашевский и бизнесмен Вячеслав Кантор, а также сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахар Исмаилова.
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