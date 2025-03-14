Bloomberg: США "бесшумно" усилили санкции против России

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Администрация американского президента Дональда Трампа без огласки ужесточила рестрикции против России и ограничила платежи за энергоносители в отношении нескольких российских банков, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, это произошло на фоне попыток добиться прекращения огня на Украине. Издание уточнило, что новая администрация не стала препятствовать истечению лицензии на транзакции в области энергетики с некоторыми банками РФ. Срок действия был сокращен до 12 марта по решению бывшего главы Штатов Джо Байдена.

При этом новая администрация пока публично не объявляла и не признавала изменения.

Ранее Трамп не продлил лицензию, благодаря которой зарубежные компании могли рассчитываться за российские энергоресурсы через подсанкционные банки.

Решение о дальнейшем ограничении доступа к американским банковским системам будет затруднять покупку нефти из РФ другими странами. Ограничение мировых поставок приведет к скачку цен до 5 долларов за баррель, считают СМИ.

Кроме того, по информации журналистов, администрация Трампа собирается наложить дополнительные санкции на нефтяной, газовый и банковский секторы РФ, еще больше ограничив доступ россиян к американским платежным системам.

