Reuters: послы стран ЕС согласовали исключение трех россиян из "черного списка"

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Постоянные представители 27 стран Евросоюза исключили из санкционного списка трех умерших физических лиц из России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на евродипломатов.

По данным СМИ, послы ЕС не исключили предпринимателя Михаила Фридмана, несмотря на то что на этом настаивала Венгрия. При этом они согласовали продление индивидуальных антироссийских санкций на полгода. Ограничения продлены в отношении более 2,4 тысячи физических и юридических лиц России.

В конце февраля Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. Рестрикции коснулись 48 физлиц и 35 организаций. Кроме того, 13 российским банкам ввели запрет на доступ к платежной системе SWIFT.

По словам представителя внешнеполитической службы Евросоюза Анитты Хиппер, объединение уже работает над 17-м пакетом санкций. Сферы, в которых ЕС может ввести новые ограничения, еще сохраняются, отметил, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал политику антироссийских санкций ошибочной и тупиковой.