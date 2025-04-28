Суд на Украине заочно приговорил бывшего президента Януковича к 15 годам лишения свободы

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Подольский районный суд Киева заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на офис украинского генпрокурора.

Его признали виновным в подстрекательстве к дезертирству и организации незаконного пересечения госграницы. Аналогичный срок получил и бывший замначальника УГО.

Известно, что в феврале 2014 года экс-президент Украины покинул страну и нелегально вывез за границу как минимум 20 человек из числа своего ближайшего окружения и военнослужащих управления государственной охраны (УГО).

Это не первое решение суда в отношении бывшего президента Украины. В конце января 2019 года суд Киева признал Януковича виновным в госизмене, пособничестве в изменении границы страны и ведении войны. Гособвинитель требовал приговорить экс-президента к 15 годам. Однако тогда суд вынес более мягкий приговор – 13 лет лишения свободы.

Янукович возглавил Украину в 2010 году. Спустя четыре года в стране произошел государственный переворот, в результате которого президент бежал в Россию.