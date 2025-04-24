Суд заочно арестовал экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева

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Савеловский суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Соликамского магниевого завода (СМЗ) Петра Кондрашева по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС заявили в судебной инстанции.

Ранее Кондрашев был объявлен в розыск.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск об истребовании в пользу государства 10,5% акций завода, принадлежавших более двум тысячам акционеров.

При этом глава ЦБ России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность тем, что у инвесторов изымают акции, приобретенные ими на бирже. По ее мнению, это влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке.

В апреле того же года прокуратура Пермского края признала, что все владельцы акций СМЗ – недобросовестные приобретатели. По версии ведомства, ими считаются те, кто купил ценные бумаги на Мосбирже и свободно торговал до октября 2022 года.