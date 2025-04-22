ТАСС: генерал Росгвардии Варенцов задержан по делу о мошенничестве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержали руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, с мужчиной ведутся следственные действия. Кроме того, ранее по этому делу был арестован начальник главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов.

В 235-м гарнизонной военном суде РИА Новости сообщили о поступлении ходатайства следствия о заключении Варенцова под стражу.

Ранее столичный суд заключил под стражу начальника управления Госстройнадзора ГУ контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ Юрия Кожевникова. Он подозревается в получении взятки.

При этом суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты об избрании Кожевникову меры пресечения в виде домашнего ареста.