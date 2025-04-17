Генерала Шамарина приговорили к 7 годам колонии по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Следком"

Московский гарнизонный военный суд назначил бывшему начальнику Главного управления связи Вооруженных сил России – замначальника Генштаба, генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину 7 лет колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Отбывать наказание генерал будет в колонии строгого режима. Также по решению суда Шамарину запрещено занимать должности на госслужбе в течение 7 лет. Кроме того, он лишен воинского звания.

При этом гособвинение просило назначить Шамарину 12 лет колонии строгого режима. Более того, прокурор требовал назначить для генерала штраф в размере 107 миллионов рублей.

Шамарин был арестован в мае прошлого года. По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года он получил взятку в 36 миллионов рублей от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

В результате деньгами Шамарин распорядился по своему усмотрению. Изначально генерал свою вину не признавал, поэтому дело было возбуждено на основе показаний четверых свидетелей, которых осудили за мошенничество. Но через некоторое время он частично признал вину.

