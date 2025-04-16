Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина

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Прокурор потребовал приговорить к 12 годам колонии строгого режима экс-начальника Главного управления связи Вооруженных сил России – замначальника Генштаба, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Владимир Шелупахин.

Кроме того, гособвинение настаивало на назначении для Шамарина штрафа в размере 107 миллионов рублей, а также на лишении его воинского звания.

Окончательное решение суда по данному делу будет озвучено в 12:00 в четверг, 17 апреля.

Шамарина арестовали в мае 2024 года. По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года генерал получил взятку от гендиректора завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха организации Елены Гришиной за увеличение объема поставок по госконтрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Средствами генерал-лейтенант распорядился по своему усмотрению. При этом сперва Шамарин свою вину не признавал, поэтому дело было возбуждено на основе показаний четверых свидетелей, которые были осуждены за мошенничество. Однако спустя время он признал вину, но частично.

