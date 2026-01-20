Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за тумана

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за сильного тумана, который ожидается в ночь на среду, 21 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать с 21:00 20 января до 10:00 21 января.

Туман с отложением изморози прогнозируется в том числе и в среду утром в некоторых районах Подмосковья. При этом ухудшение видимости может достигать 200 метров, рассказали в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, ночью возможен снег. Температура в Москве составит минус 5–7 градусов, в Подмосковье – минус 4–9 градусов. В среду днем в столице столбики термометров покажут от 2 до 4 градусов ниже нуля, в области – минус 2–7 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что прогнозы о понижении температуры воздуха в четверг, 22 января, до минус 36 градусов в Центральном федеральном округе (ЦФО) не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что в четверг температура снизится лишь до минус 10–12 градусов и, возможно, до минус 14.