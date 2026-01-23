Студентка МФТИ рассказала Путину о планах по созданию менее вредного картофеля для чипсов

Фото: РИА Новости/POOL/Александр Щербак

Студентка Московского физико-технического института (МФТИ) во время визита Владимира Путина в учебное заведение представила президенту проект по выращиванию картофеля, который будет выделять меньше вредных свойств при изготовлении чипсов.

Глава государства посетил вуз в подмосковном Долгопрудном в преддверии Дня российского студенчества, который отмечается 25 января. В ходе общения со студентами магистрант Виктория Уткина рассказала о работе над методами геномного редактирования нового поколения для ускоренной селекции растений.

"Мы за прошедший год успешно разработали свои инструменты и получили уже модельные растения с измененными генами с точными изменениями и новыми признаками", – поделилась Уткина.

Она пояснила, что МФТИ совместно с индустриальными партнерами начал проект по созданию рапса с повышенным выходом и улучшенным качеством масла.

Кроме того, стартовала работа над картофелем, который будет отличаться повышенной лежкостью (способностью клубней сохранять пищевые, вкусовые и семенные качества при долгом хранении. – Прим. ред.), уменьшенным образованием вредных веществ при жарке и изготовлении картофеля фри и чипсов, а также увеличенным сроком хранения.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов добавил, что речь не идет о классических ГМО – получаемые растения не будут считаться генетически модифицированными. Президент согласился с этим уточнением, отметив, что в данном случае не происходит внесения чужеродных генов, и назвал работу в этом направлении крайне важной.

