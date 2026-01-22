Диетолог Дианова: готовый попкорн может стать причиной аллергии

Фото: 123RF.com/waqaskhan007

Приготовленный в развлекательных заведениях попкорн может быть крайне вреден для здоровья, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

22 января отмечается Всемирный день покорна. По словам эксперта, вздутое цельное зерно кукурузы является источником необходимых организму сложных углеводов, растительных белков, антиоксидантов и клетчатки.

"Поэтому в целом попкорн – неплохой продукт, который помогает контролировать уровень сахара, холестерина и улучшает работу кишечника", – отметила диетолог.

Однако снек становится очень вредным при неправильном приготовлении. Например, попкорн, продающийся в развлекательных заведениях, а также в готовых пакетированных наборах, часто содержит гидрогенизированные масла, в которых есть трансжиры. Употребление последних увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, отметила эксперт.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Также в готовом попкорне очень много соли, избыток которой приводит к развитию многих заболеваний, в том числе связанных с сердцем и почками. К тому же в него часто добавляют различные ароматизаторы, способные вызывать аллергические реакции в виде бронхоспазма, крапивницы и так далее.

В связи с этим от употребления уже готового попкорна лучше отказаться, а покупать сухие зерна стоит без добавок и жарить их дома, посоветовала врач.

"Сделать это можно на любом рафинированном подсолнечном масле, например оливковом. Затем добавить минимальное количество соли, лучше магниевой, которая является более здоровой альтернативой обычной натриевой. Также можно использовать натуральные специи", – пояснила Дианова.

Кроме того, стоит помнить, что в 100 граммах такого снека, будет примерно 300–350 килокалорий, поэтому в дневной рацион достаточно будет добавить 30 граммов продукта. При этом есть попкорн лучше медленно, тщательно пережевывая, тогда даже небольшая порция быстро даст чувство насыщения, посоветовала диетолог.

