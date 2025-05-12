Российские ученые напечатали полезное мясо на 3D-принтере

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В Донском государственном техническом университете разработали технологию печати полезного мяса на 3D-принтере, говорится в статье на площадке Frontiers in Bioscience – Landmark.

Специалист из университета Евгения Кириченко рассказала, что для создания этого мяса необходима часть клеток животного-донора. После получения их размножают в комфортных условиях. А когда процесс завершен, можно сделать мясо, которое похоже по вкусу на настоящее.

По ее словам, эта разработка может снизить затраты на производство мяса на 20–30% благодаря автоматизации и оптимизации процессов.

Ранее сообщалось, что по технологии ученых Северо-Кавказского федерального университета создали хлеб для больных сахарным диабетом и людей, перенесших коронавирус. Такие хлебобулочные изделия способны снижать уровень глюкозы в крови, а также укрепляют иммунитет и помогают контролировать чувство голода.

Ученые решили использовать не только пшеничную муку, но и смесь из кукурузной муки и муки из нута. Они также добавили постбиотик, который представляет собой культуру чайного гриба.