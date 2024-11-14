Хлеб для диабетиков и перенесших коронавирус людей создали в России

Фото: 123RF/chernikovatv

Хлеб для больных сахарным диабетом и людей, перенесших коронавирус, создали по технологии ученых Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Результаты исследований опубликованы в журнале IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Авторы технологии отметили, что такие хлебобулочные изделия снижают уровень глюкозы в крови, способствуют укреплению иммунитета и помогают контролировать чувство голода.

Обычно врачи советуют диабетикам либо полностью исключить мучные изделия из рациона, либо употреблять хлеб с добавлением биологически активных веществ, которые снижают уровень глюкозы и регулируют обмен жиров и углеводов.

Специалисты СКФУ пошли по второму пути. В сотрудничестве с коллегами из пятигорского филиала Волгоградского государственного медицинского университета они разработали хлебобулочные изделия с низким гликемическим индексом.

Ученые решили использовать не только пшеничную муку, но и смесь из кукурузной муки и муки из нута. Кроме того, они добавили постбиотик, который представляет собой культуру чайного гриба.

"Благодаря высокому содержанию в продукте биологически активных веществ его употребление способствует укреплению иммунитета путем подавления патогенной микрофлоры, улучшению метаболизма, снижению уровня глюкозы за счет устранения дефицита необходимых витаминов и микроэлементов, а также уменьшению нагрузки на поджелудочную железу", – отметила одна из авторов исследования, доцент кафедры технологии продуктов питания и товароведения СКФУ Валерия Оробинская.

Она также рассказала, что созданный хлеб способствует предотвращению атеросклероза благодаря выведению "плохого" холестерина и стимулирует восстановление тканей поджелудочной железы.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркнула, что сухость кожи, слабость, жажда, частое мочеиспускание и появление гнойничков – первые признаки сахарного диабета второго типа.

При этом в ряде случаев сахарный диабет может протекать скрыто, поэтому врач посоветовала раз в год сдавать анализ на уровень глюкозы в крови, чтобы вовремя выявить заболевание. При ухудшении самочувствия стоит проверить этот показатель внепланово.