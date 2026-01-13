Frontiers: сок помело снижает воспаление в дыхательных путях

Фото: 123RF.com/insjoy

Сок из цельного помело может уменьшать воспалительные процессы в организме и способствовать выведению слизи из дыхательных путей. Результаты исследования китайских ученых опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Анализ состава показал, что сок, прошедший ферментативную обработку, отличается особенно высокой концентрацией флавоноидов – их количество достигает почти 950 миллиграммов на 100 граммов продукта. К основным соединениям относятся гесперидин, нарингин, байкалин и апигенин, известные своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

В лабораторных экспериментах сок в зависимости от дозы снижал выработку молекул NO, IL-6 и TNF-α в иммунных клетках, подавляя воспалительную реакцию. Эксперименты на животных подтвердили этот результат – у мышей с воспалением дыхательных путей употребление сока усиливало секрецию слизи в трахее, уменьшало повреждение легочной ткани и снижало количество воспалительных клеток.

Ученые выяснили, что этот механизм связан с подавлением ключевых сигнальных путей воспаления – MAPK и NF-kB. На данный момент выводы основаны на доклинических исследованиях. Тем не менее полученные результаты открывают перспективу для рассмотрения цельного сока помело в качестве функционального напитка, способного поддерживать здоровье дыхательной системы человека.

Ранее бразильские ученые смогли выяснить, что маракуйя способна оказывать противовоспалительное действие и улучшать обмен холестерина. Анализ показал, что маракуйя может активировать свыше 370 генов, которые связаны с липидным и углеводным обменом. В их числе – ABCA1 – ключевой ген, регулирующий выведение лишнего холестерина.