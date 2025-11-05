Врач Соломатина: ускорить обмен веществ помогут продукты с кофеином

Фото: depositphotos/tankist276

Ускорить обмен веществ в организме помогут продукты, содержащие кофеин, а также богатые белком. Об этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала в беседе с Pravda.Ru.

"Кофеин и катехины, содержащиеся в зеленом чае, оказывают выраженное тонизирующее действие. Организм воспринимает это как сигнал к активности, что ведет к повышению расхода энергии и ускорению метаболизма", – пояснила она.

Среди белковых продуктов врач отметила яйца, мясо птицы и молочные изделия. По ее словам, они участвуют в формировании гормонов и ферментов, чем поддерживают энергетический обмен. Также в усилении эффекта помогают специи – куркума, черный перец, имбирь. Они активируют термогенез.

Соломатина подчеркнула, что здоровая микрофлора кишечника поддерживает работу метаболизма, поэтому для питания полезных бактерий необходимо употреблять клетчатку, которая содержится в овощах, фруктах и цельнозерновых.

По ее словам, не стоит забывать и про морепродукты, богатые хромом и йодом, – они влияют на работу щитовидной железы и усвоение глюкозы.

Кроме того, необходимы организму и биофлавоноиды, которые содержатся в гречке, зеленых яблоках и луке. Они улучшают капиллярное кровообращение и клеточное дыхание. А кефир, квашеная капуста и ряженка богаты пробиотиками и янтарной кислотой, которые нормализуют обменные процессы.

Ранее Соломатина рассказала, что орехи помогают снизить тягу к сладкому, так как они стимулируют выработку ферментов и гормонов, которые доносят до мозга сигнал о насыщении.

В отличие от сладостей, они не повышают уровень глюкозы и не разрушают сосуды. Диетолог добавила, что из-за содержания белка их полезнее всего употреблять утром.

