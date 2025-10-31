Врач Марино: горькие кабачки содержат опасный токсин

Фото: 123RF.com/aeypat489

Кабачки с горьким вкусом могут вызывать токсическое отравление. Об этом заявила врач неотложной медицины и психиатрии Райан Марино в беседе с изданием Health.

Марино уточнила, что опасаться следует только кабачков с горьким вкусом, потому что они содержат высокие дозы кукурбитацинов. Данные вещества применяют для лечения воспалений, а также рака и диабета второго типа.

"Они опасны при употреблении в пищу", – сказала она.

Токсин вызывает отравление организма, которое проявляется в виде тошноты, рвоты, кровотечений. Первые симптомы дают о себе знать через несколько часов или минут после еды. Чаще всего отравление протекает легко, но в некоторых случаях возможен и смертельный исход.

Марино подчеркнула, что отказываться от кабачков не стоит, потому что они приносят организму пользу. Врач посоветовала лишь пробовать овощи на вкус перед тем, как начать их готовить.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева заявила, что злоупотребление маринованными овощами может привести к гастриту и язве. Она также указала на связь между употреблением большого количества соленых маринованных продуктов и повышенным риском рака желудка.

