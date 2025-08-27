Агроном Воробьев: шампиньоны и зелень можно выращивать дома в холодное время года

С завершением дачного сезона и приходом холодов настает время домашнего урожая. Что можно высаживать в квартире или гараже до следующего лета и что для этого потребуется, расскажет Москва 24.

Максимум света

Для домашнего выращивания подходят не все сорта, поскольку многим из них будет недостаточно создаваемых условий. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Уже можно начинать подготовку к огороду на окне. Однако необходимо выбирать так называемые "балконные", невысокие сорта, которые выдерживают отклонение от привычных условий. Саму рассаду необходимо сеять примерно в середине сентября. Делается это так же, как и весной перед началом дачного сезона", – сказала она.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Для выращивания домашнего урожая необходимы фитолампы. Самый простой и компактный вариант – небольшой металлический стеллаж, на каждой полке которого вешается длинная фитолампа. Они бывают не только с ярко-розовым цветом, но и с имитацией солнечного – такой вариант меньше раздражает.

При этом важно, чтобы свет лампы равномерно распределялся на растения. Иначе может получиться так, что стебли растения вырастут, но плодов не появится.

"Лампочка должна быть не слабее 30 ватт. Если будет меньше, урожая может не получиться, а если больше, то это ощутимо отразится на коммунальных платежах", – посоветовала эксперт.

При этом Воронова подчеркнула, что лучше всего выращивать урожай не на подоконнике, а на поверхности неподалеку от окна.

"Удобно, если возле подоконника стоит стол. В таком случае на растения будет попадать дневной свет, и при этом им не будет холодно, поскольку из окон может дуть", – объяснила она.

А чтобы растениям не было жарко из-за расположенной у окна батареи, можно накрывать радиатор хлопчатобумажной тканью, что не допустит излишнего иссушения почвы, заключила эксперт.

Экзотика к новогоднему столу

Быстрее всего в домашних условиях вырастает зелень, а главный рекордсмен по скорости – кресс-салат. Об этом Москве 24 рассказал агроном Михаил Воробьев.

"Его можно выращивать как микрозелень, а из-за того, что он растет очень быстро, ему даже земля не нужна. Его можно посадить в плошку, заполненную смоченной ватой, и примерно через десять дней он сформирует семядоли и начнет пытаться формировать первые настоящие листья. В этот момент его уже можно срезать и добавлять в салаты, супы и другие блюда", – подчеркнул эксперт.





Михаил Воробьев агроном Также быстро растет бораго, он же – огуречная трава. Его тоже срезают в фазе семядолей и добавляют в салаты: так блюдо приобретает запах огурца.

Агроном подчеркнул, что вырастить в домашних условиях можно как зелень, так и овощи, например огурцы, помидоры и перцы. Однако необходимо помнить, что большинству растений требуется много света, которого с октября начинает катастрофически не хватать.

"К Новому году можно даже успеть вырастить арбуз: скороспелые созревают примерно за четыре месяца. А если комнатная температура – порядка 25 градусов, то дополнительные источники отопления не нужны", – рассказал он.

Помимо дополнительного света, необходимо предусмотреть достаточное количество земли: ее нужно не меньше 10 литров, отметил Воробьев. При этом поливать и удобрять арбуз нужно чаще, чем в открытом грунте, поскольку он не может расползтись корнями в стороны, чтобы добыть себе пропитание и воду.

Кроме того, урожай может расти не только в домашних условиях: например, в гараже или подвальном помещении можно высадить грибы. Чаще всего там прохладно и темно, что идеально подойдет шампиньонам или вешенкам, заключил Воробьев.

