Адвокат Федченков: нарушение правил застройки на даче грозит проверками и штрафами

В процессе дачных строительных работ нередко допускаются ошибки, из-за которых все старания сводятся к нулю. Расскажем, как избежать самых частых проблем, доделывая летний ремонт или планируя работы на следующий сезон.

Правильное планирование

Зачастую дачники не уделяют должного внимания подготовке проекта ремонтных работ, отметил в разговоре с Москвой 24 заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Азарий Лапидус.

"Люди считают, что в строительстве все просто, но это не так. Поэтому однозначно нужно подготовить документацию, на основании которой будут осуществляться работы. Проект, в первую очередь, необходим, чтобы не упустить при строительстве важные моменты", – объяснил специалист.





Азарий Лапидус заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Обязательно нужно уделить внимание сводному плану земельного участка. Это очень важно для создания дренажных систем, чтобы дом не затапливало и впоследствии не было проблем с фундаментом. Иначе через два-три года эксплуатации грунт вымоется из-под основания, и постройка осядет.

Эксперт подчеркнул, что проектная документация должна составляться профессионалами.

"Если человек без опыта делает это самостоятельно, он может ошибиться в каждом элементе дома: в фасаде, несущих конструкциях, заполнении оконных проемов. Также часто допускаются ошибки в инженерных системах, что приводит к короткому замыканию или даже к возгоранию", – заметил Азарий Лапидус.

Выбор материалов

Самой распространенной ошибкой в ремонте эксперт назвал неправильный подбор материалов или их неверную эксплуатацию.





Азарий Лапидус заслуженный строитель России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Часто на дачных участках можно увидеть лестницу, на которой потрескалась плитка, а по правилам ее можно использовать только внутри дома. Или, например, пенопласт, который применяют для утепления. Мало того, что он не обладает тем свойством теплоизоляции, которое хотелось бы, это еще и горючий материал.

По словам специалиста, меньше всего проблем доставляют оконные проемы. С появлением монтажной пены стало намного проще заполнять пространство между проемом и рамой, объяснил он.

Однако важно четко замерить сами окна: если сделать это по размерам проема, закладывать монтажную пену будет некуда. Такой проем будет продуваться, предупредил строитель. В обратном случае для монтажного материала можно оставить слишком много места, и из-за этого в будущем пена может стать причиной скопления влаги.

В целом, Азарий Лапидус посоветовал доверить строительство и ремонт специалистам. По его словам, человек, не владеющий профессией строителя, вряд ли сможет сделать все безошибочно и не столкнуться с неприятными последствиями своего труда.

За что могут оштрафовать?

Во время работ стоит помнить, что за нарушение правил застройки и утилизации отходов владельцам могут грозить штрафы. Как отметил в беседе с Москвой 24 адвокат Александр Федченков, для наказания достаточно жалобы соседей или визита комиссии.

"Есть люди, которые утилизируют бытовые отходы не через специальных операторов, а обустраивают яму у себя на участке. Это нарушает санитарно-эпидемиологические нормы. И в таком случае соседи могут обратиться напрямую в Роспотребнадзор", – подчеркнул эксперт.





Александр Федченков адвокат Самое частое нарушение при строительстве – несоблюдение расстояния между постройками. Если такое нарушение есть, соседи вправе пожаловаться в администрацию поселения или прокуратуру. При несоблюдении расстояния противопожарных разрывов можно напрямую обратиться в Госпожнадзор.

По словам адвоката, исполнительные органы могут вынести предписание об устранении нарушений, и, если в установленный срок оно не будет исполнено, администрация или прокуратура могут подать иск в суд. Внесудебный снос самовольной постройки возможен только в исключительных случаях: например, если постройка создает угрозу жизни и здоровью.

"Если говорить о штрафах, Госпожнадзор может составить протокол, и собственнику придется выплатить минимум 5 тысяч рублей", – пояснил эксперт.

В случае нарушения правил обращения с отходами наказание для физлица составляет 20 тысяч, заключил Федченков.

