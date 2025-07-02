Врач Литвиненко назвал самые распространенные травмы на даче

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Травмы из-за использования электроинструментов являются самыми распространенными во время дачного сезона. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал врач-травматолог Андрей Литвиненко.

Он напомнил, что во время работ на дачном участке можно заработать в том числе серьезное повреждение и даже ампутацию.





Андрей Литвиненко врач-травматолог Чаще всего люди получают травмы во время работ со столярными и другими электроинструментами. Нередко это случается во время покоса травы с использованием электрокосилки: это бывают и травмы ног из-за лески, и переломы от запутывания в проводах, которые можно не заметить в высокой траве. С этим чаще всего сталкиваются пожилые.

Эксперт посоветовал соблюдать технику безопасности и не забывать отдыхать.

"При работе с электроприборами обязательно нужно надевать защитные очки и перчатки. На корпусах приборов с высокими оборотами (например, циркулярной пилы) есть специальные кожухи, но их часто снимают – так удобнее менять насадки. Однако из-за этого можно получить травму. Также необходимо делать перерывы в работе, потому что от усталости можно не заметить возможную опасность", – подчеркнул Литвиненко.

При травме врач посоветовал незамедлительно обращаться за медицинской помощью.





Андрей Литвиненко врач-травматолог Даже небольшие ссадины могут быть опасны, потому что они становятся "воротами" для столбняка. В случае развития этого заболевания вероятность летального исхода – 100%.

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