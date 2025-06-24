Садовод Воронова назвала две самые серьезные болезни огородных растений в июле

24 июня, 19:38Общество
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Дачники рискуют лишиться урожая из-за пероноспороза и фитофторы в июле. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
По ее словам, заболевания дачных растений обычно проявляются после холодов и обилия осадков.
"Конкретно в июле начинают проявляться две самые распространенные инфекции – пероноспороз и фитофтора. С ними сталкиваются едва ли не 90% садоводов", – отметила Воронова.
Садовод рассказала, что существуют препараты, способные вылечить пероноспороз на ранних стадиях. Их можно приобрести в специализированных магазинах. Эксперт также подчеркнула, что самодельных "болтушек" лучше избегать, поскольку это вряд ли будет эффективно.
"При фитофторе на растениях появляются коричневые пятна. Воронова рассказала, что сначала ими покрываются листья, а затем и плодовые завязи. Чаще всего от этого заболевания страдают томаты, перцы, баклажаны и картошка. Вылечить фитофтору нереально, но можно прибегнуть к профилактике, для которой лучше тоже использовать профессиональные препараты", – заключила садовод.
Ранее агроном-биолог Михаил Воробьев рассказал, как правильно поливать растения летом. В частности, эксперт не рекомендовал делать это холодной артезианской водой: при таких условиях посадки начинают жить в зимнем режиме и не набирают скорости в росте.