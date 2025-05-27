Агроном Викулов: испанские слизни могут съесть огурцы и кабачки на огороде

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Огурцы, кабачки и тенелюбивые декоративные растения могут сильно пострадать от нашествия испанских слизней. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

Ранее ученый Вадим Марьинский рассказал РИА Новости, что гигантские слизни могут появиться в Москве во второй половине июня. По его словам, это произойдет, если лето будет теплым и влажным. При прохладной погоде сроки нашествия сдвинутся на середину июля, отметил специалист.

Викулов рассказал, что испанские слизни уже начали появляться, а их количество будет зависеть от климата.

"Они обожают влагу, поэтому пасмурная погода и частые осадки для них – идеальные условия", – пояснил агроном.





Владимир Викулов агроном Испанские слизни способны съесть все, вплоть до газонной травы. Однако больше всего они любят сочные овощи, среди которых огурцы, кабачки, тыква, капуста и салат. Также они предпочитают теневые декоративные растения, такие как хосты. Съедают их так, что остаются лишь жилки листьев.

Проще всего ловить испанских слизней с помощью приманок, отметил эксперт.

"Например, можно вкопать в землю банку и налить в нее немного пива либо положить туда овощи или ягоды. Через какое-то время слизни поползут на приманку и начнут туда падать, а выбраться не смогут. Затем их стоит уничтожить: например, поглубже закопать в земле", – отметил агроном.

Также можно разложить возле посадок доски, картонки и старые горшки. Слизни любят прятаться под такими предметами днем, поэтому их можно будет легко собрать, пояснил Викулов.





Владимир Викулов агроном А еще слизни не любят, когда вокруг посадок есть мульча. Например, опилки или хвоя, по которым им очень сложно передвигаться. Поэтому мульчирование почвы – тоже хороший метод защиты.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова назвала эффективные способы борьбы с тлей. Среди прочего она посоветовала покрошить на терке темное хозяйственное мыло, растворить горсть в литре воды и получившейся жидкостью опрыскать растения.

