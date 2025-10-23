Диетолог Пристанский: орехи надо хранить в сухом и темном месте

Фото: depositphotos/studioM

Орехи лучше хранить в сухом и темном месте, рассказал "Радио 1" диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

Он пояснил, что орехи содержат жиры, которые окисляются под воздействием солнечного света. А высокая влажность в месте хранения приводит к образованию плесени и появлению паразитов.

Диетолог отметил, что орехи очень полезны из-за содержания жиров, полиненасыщенных жирных кислот и белка. Но употреблять их лучше в небольшом количестве, по горстке в день, так как они калорийны.

"Один грамм жиров – это в среднем девять килокалорий, то есть 100 грамм орехов – 600–700 килокалорий", – сказал он.

Пристанский предупредил, что полкилограмма орехов, которые некоторые люди могут съесть за один вечер, – это около 5–6 тысяч калорий, что является полной дневной нормой мужчины и женщины вместе взятых.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что орехи могут снизить тягу к сладкому, так как они стимулируют выработку определенных ферментов и гормонов, которые доносят до головного мозга сигнал о насыщении.

В отличие от сладостей, они не повышают уровень глюкозы и не способствуют разрушению сосудов. Диетолог добавила, что из-за содержания белка их полезнее всего употреблять утром.

