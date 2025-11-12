F&F: маракуйя улучшает обмен холестерина и снижает воспаление

Фото: 123RF.com/dashu83

Бразильские ученые смогли выяснить, что маракуйя способна оказывать противовоспалительное действие и улучшать обмен холестерина. Об этом сообщил журнал Food&Function (F&F).

Участниками исследования стали 16 человек. На протяжении двух недель они принимали порошок из фрукта или контрольную смесь с тем же количеством клетчатки. После этого у добровольцев уменьшились уровни воспалительных маркеров IL-6 и sICAM-1, улучшились показатели функций сосудов и уровень "хорошего" холестерина.

Генетический анализ продемонстрировал, что маракуйя может активировать свыше 370 генов, которые связаны с липидным и углеводным обменом. Среди них – ABCA1, являющийся ключевым геном, регулирующим выведение лишнего холестерина. По словам ученых, фрукт оказывает влияние на сигнальные пути PPAR-α и NF-κB, контролирующие воспаление и обмен веществ.

Авторы исследования подчеркнули, что маракуйю можно употреблять в качестве профилактики сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, поскольку она богата биоактивными веществами.

