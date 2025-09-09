Диетолог Соломатина: лук помогает снизить риск возникновения тромбов

Фото: 123RF/costin79

Лук помогает укрепить иммунитет и снизить риск возникновения тромбов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Всероссийский день лука отмечается 9 сентября. По словам эксперта, этот овощ содержит много витамина С.

"Он необходим для укрепления иммунной системы и хорошего усвоения железа, а также выработки коллагена, который отвечает за красоту волос, эластичность сосудов, хрящей и сухожилий", – отметила диетолог.

Также в овоще содержатся фитонциды, обладающие бактерицидными свойствами. Это особенно важно в сезон простуд, добавила врач.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Еще в луке много бета-каротина, который способствует обновлению слизистых оболочек. Чем они крепче, тем сложнее вирусам и бактериям в них пробраться. Поэтому риск заболеть становится гораздо меньше.

Кроме этого, лук является источником кверцетина – антиоксиданта, от которого зависит крепость капилляров, отметила диетолог.

"Также было замечено, что его употребление препятствовало образованию тромбов у переболевших COVID-19", – пояснила Соломатина.

По ее словам, больше всего кверцетина, как и других антиоксидантов, в красном луке. Зато желтый более богат бета-каротином, а также каротиноидами зеаксантин и лютеин, которые необходимы для здоровья глаз.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук В целом же любые сорта лука содержат полезные вещества, поэтому их стоит добавлять в рацион. Но при этом важно соблюдать умеренность и быть особенно осторожными, если имеются проблемы с желудком и поджелудочной железой. Овощи достаточно острые и могут спровоцировать приступ боли.

Тем, кто испытывает неприятные ощущения в желудке после употребления лука, диетолог посоветовала обрабатывать его термически. Можно недолго пассеровать овощ на воде, чтобы убрать горечь. Витамин С в этом случае потеряется, зато бета-каротин будет усваиваться лучше, добавила Соломатина.

