Диетолог Соломатина: лук помогает снизить риск возникновения тромбов

09 сентября, 13:16Общество
Фото: 123RF/costin79
Лук помогает укрепить иммунитет и снизить риск возникновения тромбов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Всероссийский день лука отмечается 9 сентября. По словам эксперта, этот овощ содержит много витамина С.
"Он необходим для укрепления иммунной системы и хорошего усвоения железа, а также выработки коллагена, который отвечает за красоту волос, эластичность сосудов, хрящей и сухожилий", – отметила диетолог.
Также в овоще содержатся фитонциды, обладающие бактерицидными свойствами. Это особенно важно в сезон простуд, добавила врач.
Кроме этого, лук является источником кверцетина – антиоксиданта, от которого зависит крепость капилляров, отметила диетолог.
"Также было замечено, что его употребление препятствовало образованию тромбов у переболевших COVID-19", – пояснила Соломатина.
По ее словам, больше всего кверцетина, как и других антиоксидантов, в красном луке. Зато желтый более богат бета-каротином, а также каротиноидами зеаксантин и лютеин, которые необходимы для здоровья глаз.
Тем, кто испытывает неприятные ощущения в желудке после употребления лука, диетолог посоветовала обрабатывать его термически. Можно недолго пассеровать овощ на воде, чтобы убрать горечь. Витамин С в этом случае потеряется, зато бета-каротин будет усваиваться лучше, добавила Соломатина.
