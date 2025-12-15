Форма поиска по сайту

15 декабря, 10:43

Общество
Эксперт Буэттнер: тарелка супа минестроне по утрам поможет надолго сохранить молодость

Эксперт назвал блюдо, которое поможет сохранить молодость и здоровье

Фото: depositphotos/Shebeko

Секрет молодости и здоровья кроется в привычке начинать день с итальянского супа минестроне. Именно его исследователь долголетия Дэн Буэттнер ест каждое утро и считает блюдо основой рациона, сообщает aif.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Эксперту 64 года. Он признался, что даже врачи удивляются его отличной физической форме.

С этим рецептом супа специалист познакомился на Сардини, когда изучал для своей книги привычки местных долгожителей. Остров славится высокой продолжительностью жизни, и, как считает Буэттнер, во многом это заслуга традиционного питания.

Он отмечает, что для жителей Сардинии минестроне – это не просто горячее блюдо, а ежедневная еда, в которой сочетаются бобовые, злаки, овощи и зелень. Пользу такого супа признают даже ученые.

В собственной версии рецепта Буэттнер использует разнообразные овощи и фасоль, а в конце добавляет немного оливкового масла и авокадо, чтобы сделать блюдо более питательным и насыщенным.

Ранее бразильские ученые рассказали, что маракуйя обладает противовоспалительным эффектом и способствует нормализации холестеринового обмена. Исследование показало, что фрукт активирует более 370 генов, включая ABCA1, отвечающий за выведение избыточного холестерина, а также влияет на механизмы, связанные с воспалением и обменом веществ.

По мнению специалистов, маракуйя может служить профилактикой сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний благодаря высокому содержанию биоактивных соединений.

