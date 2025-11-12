Врач Сережина: зимой в рацион нужно включать орехи, сухофрукты и морепродукты

Фото: 123RF.com/aaronamat

Сохранить силы и тепло в организме зимой помогут орехи, сухофрукты и морепродукты. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказала врач-эксперт одной из медицинских компаний Вера Сережина.

Она объяснила, что в холодную погоду организмом расходуется большое количество энергии, поэтому человеку необходима пища, в которой содержится много витаминов, полезных жиров и белков.

В сухофруктах и орехах много минералов, витаминов и растительных масел, отметила врач. Она выделила миндаль, кунжут и кедровый орех. Их можно употреблять в виде домашних паст.

Для получения омега-3 жирных кислот, цинка, йода и витаминов A, D, E стоит употреблять в пищу жирную рыбу, морских ежей, икру и печень трески. Благодаря им организм вырабатывает тепло.

Витамины D и группы B, а также коллаген содержатся в холодце и несоленом беконе, добавила Сережина. Также не стоит забывать о яйцах, в которых много белка.

"В меню стоит включить и продукты с выраженным противовирусным эффектом – имбирь и хрен. Они обладают антибактериальными свойствами, поддерживают микрофлору ротовой полости и желудочно-кишечного тракта, помогают легче переносить сезон простуд", – добавила она.

Эксперт также рассказала о пользе овощей, которые сохраняют питательную ценность и в зимнее время: редька, дайкон, капуста, тыква, морковь и свекла. Наиболее полезной является квашеная капуста – источник лактобактерий и витамина C.

По ее словам, грибы создают чувство насыщения, не перегружая организм. Их можно употреблять в пищу и в сушеном виде, а также добавлять в супы. Они являются источником белка, витаминов группы B и микроэлементов.

А от быстрых углеводов лучше отказаться. Сережина пояснила, что макароны, булки и пироги быстро откладываются "в запас" и не несут пользы.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что лучшим напитком для согревания зимой является куриный бульон, так как он не только согревает, но и насыщает, восстанавливает энергетический баланс.

Также для согревания подходят все виды чая, компоты и морсы. От кофе в холодную погоду следует отказаться, так как он приводит к обезвоживанию.

