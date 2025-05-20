Врач Лейзерман: ингаляции и ромашковый чай могут навредить больному горлу

Неправильные ингаляции и полоскания усугубляют состояние больного горла. О том, что поможет вылечить его быстрее, рассказал лор-врач, хирург, доктор медицинских наук, врач высшей категории Михаил Лейзерман в программе "Доктор 24".

"Горячие" способы

Первая ошибка, которая не поможет вылечить больное горло, – это полоскание очень горячим ромашковым чаем, рассказал Михаил Лейзерман.





Михаил Лейзерман лор-врач, хирург, доктор медицинских наук, врач высшей категории Вторая – не использовать напиток по назначению в первые минуты. Если оставить заваренный ромашковый чай на некоторое время, в нем начинает развиваться микрофлора и человек будет полоскать рот с микробами.

Кроме того, нужно с осторожностью проводить паровые ингаляции. Они не должны быть горячими или теплыми: высокие температуры усугубляют процесс при ангине и других заболеваниях, которые сопровождаются отеком, предупредил специалист.

Сбегать в аптеку

Антибиотики назначают при боли в горле, которая возникает на фоне стрептококкового заболевания (например, ангине). При вирусах или обычной простуде такие препараты противопоказаны, отметил Михаил Лейзерман.





Михаил Лейзерман лор-врач, хирург, доктор медицинских наук, врач высшей категории Что касается леденцов для горла, их эффективность слегка преувеличена. Они хорошо воздействуют на слизистую оболочку, но не обладают противомикробным эффектом.

Для лечения горла следует выбрать спрей или раствор для полоскания. Их действие схоже, но первый более удобен для детей.

В целом же при заболевании нужно обратиться к врачу, который назначит качественное лечение, заключил специалист.

