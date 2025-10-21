Терапевт Кондрахин: в холодную погоду лучше всего согреваться бульоном и чаем

Фото: depositphotos/tankist276

Лучшим согревающим напитком в холодную погоду является куриный бульон, на втором месте – чай. Об этом RT рассказал терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Специалист объяснил, что куриный бульон является источником белка. Он не только согревает, но и насыщает, восстанавливая энергетический баланс.

При этом чай поможет согреться вне зависимости от его вида. Врач указал, что можно выбирать и зеленый, и черный, и травяной напиток. Не менее полезны будут горячий морс или компот.

Вместе с тем терапевт посоветовал не пить кофе в холодную погоду. Вместо этого он предложил теплое молоко.

"Кофе может привести к обезвоживанию, а нам нужно больше жидкости, чтобы себя нагреть", – пояснил Кондрахин.

Он предупредил, что пить горячие напитки надо аккуратно, потому что употребление кипятка может стать одной из причин развития рака пищевода. Это происходит из-за повреждения слизистой.

Если после употребления очень горячего напитка возникли боли в полости рта или пищевода, а глотать стало труднее, то лучше временно перейти на йогурты, кефир и протертые продукты. Это поможет заживлению, отметил Кондрахин.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что травяные чаи с имбирем, шалфеем и розмарином помогают взбодриться. Шалфей содержит флавоноиды, которые придают энергии, имбирь тонизирует, а розмарин насыщает мозг кислородом. При этом тем, кто страдает хроническими заболеваниями, следует употреблять напитки с ними с осторожностью.

