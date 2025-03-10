Врач Чернышова: бесконтрольный прием мочегонных может вызвать остановку сердца

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Прием мочегонных препаратов без назначения врача может привести к аритмии и остановке сердца. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, такие лекарства обычно назначает врач при различных проблемах со здоровьем, например при заболевании сердца.

"Мочегонные препараты помогают вывести из организма лишнюю жидкость и борются с отеками", – указала она.

Однако нередко люди прибегают к таким препаратам самостоятельно, например для борьбы с лишним весом, отеками после употребления соленой пищи и при подготовке к соревнованиям по бодибилдингу. Такой подход, по мнению эксперта, может серьезно навредить здоровью.



Надежда Чернышова врач-терапевт Сам человек не может назначать себе мочегонные средства и принимать их бесконтрольно. Препараты вызывают усиленное мочеотделение, в результате чего из организма выводится очень много калия и натрия, что может привести к аритмии и даже остановке сердца.

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