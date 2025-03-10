Врач Чернышова: бесконтрольный прием мочегонных может вызвать остановку сердца

10 марта, 08:36Общество
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Прием мочегонных препаратов без назначения врача может привести к аритмии и остановке сердца. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По словам специалиста, такие лекарства обычно назначает врач при различных проблемах со здоровьем, например при заболевании сердца.
"Мочегонные препараты помогают вывести из организма лишнюю жидкость и борются с отеками", – указала она.
Однако нередко люди прибегают к таким препаратам самостоятельно, например для борьбы с лишним весом, отеками после употребления соленой пищи и при подготовке к соревнованиям по бодибилдингу. Такой подход, по мнению эксперта, может серьезно навредить здоровью.
Ранее пожилых людей предупредили об опасности бесконтрольного приема витамина D. Злоупотребление препаратами с его содержанием может привести к появлению камней в почках и повысить хрупкость костей. При избытке в организме витамина D у человека также могут появляться боли в мышцах.