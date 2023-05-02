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08:00

Общество

Врач предупредил об опасности переизбытка витамина D для пожилых

Фото: depositphotos/nikolasvn

Бесконтрольный прием витамина D может вызвать мышечные боли, спровоцировать появление камней в почках и повысить хрупкость костей у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Если злоупотреблять витамином D, это может привести к образованию камней в почках. Уровень кальция в крови повысится настолько, что они могут формироваться", – пояснил эксперт.

Также при избытке витамина D могут быть мышечные боли. Может повыситься хрупкость костей, что парадоксально. Обычно же люди принимают витамин D, чтобы их укрепить.
Алексей Хухрев
врач-терапевт

Специалист порекомендовал принимать витамин D только после консультации с врачом и строго соблюдать дозировку.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях передозировки витамином C. Отмечается, что при его бесконтрольном приеме у человека может возникнуть аллергическая реакция вплоть до отека Квинке. Кроме того, не исключены боли и спазмы в животе, а также диарея и рвота. Под удар могут попасть и почки, поскольку на фоне передозировки витамином C в этом органе начинают откладываться оксалатные камни.

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