Врач предупредила об опасности передозировки витамина C

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Бесконтрольный прием витамина C может вызвать аллергию, боли в животе, рвоту и камни в почках. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт отметила, что негативные последствия могут наступить, если принимать витамин в виде препаратов.

"Передозировки этим витамином из продуктов питания практически не бывает, потому что невозможно столько съесть. Это реально, только если принимать препараты", – подчеркнула она.

Специалист предупредила, что избыток витамина C может спровоцировать аллергию. Она может проявляться в виде высыпаний на коже, в ряде случаев развивается отек Квинке, сказала Соломатина.



Елена Соломатина врач-диетолог Также могут быть боли, спазмы в животе, урчание, метеоризм. Может быть диарея, рвота как признаки отравления.

"Могут также начать страдать почки, потому что при передозировке в них начинают откладываться оксалатные камни", – предупредила специалист.

Чтобы избежать неприятных последствий, эксперт советует не принимать препараты с витамином C без назначения врача. Сначала следует сдать анализ крови и определить его уровень в организме. Вполне возможно, что дефицита нет и прием лекарств не требуется, заключила Соломатина.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что витамин D, который часто принимают для улучшения состояния костей, в избыточном количестве может, наоборот, ухудшать ситуацию. В частности, сделать их хрупкими и ломкими. Поэтому эксперт советует принимать витамин D только после консультации с врачом.

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