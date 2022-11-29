Гинеколог перечислила важные для женщин витамины

Фото: depositphotos/PheelingsMedia

Самыми важными витаминами для женского здоровья являются добавки группы A, B, C, D, E. Об этом "Мосленте" заявила врач-гинеколог Меланя Маилян.

По ее словам, витамин D обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектами, усиливает иммунитет, оказывает положительное влияние на менструальный цикл и сердечно-сосудистую систему. Гинеколог рекомендовала пить витамин E для успешной овуляции и сохранения беременности на ранних сроках. Витамин C отвечает за внешний вид кожи, а витамин B – за здоровье сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, Маилян подчеркнула, что регулярное употребления кальция, кислот, омеги-3, магния, цинка и железа может предотвратить остеопороз и появление холестериновых бляшек, сохранить здоровье мышц и снизить стресс. Гинеколог добавила, что женщинам советуют пропивать курс железа в течение года из-за потери крови во время менструации.

Ранее врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что поднятие иммунитета с помощью витаминов и лекарственных препаратов не принесет пользы организму в сезон простудных заболеваний. Он рекомендовал в это время не переедать, не испытывать чрезмерный стресс и не пытать организм недосыпами и гиподинамией.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!