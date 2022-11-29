Терапевт объяснил, почему опасно "поднимать" иммунитет с помощью витаминов и лекарств

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Попытки "поднять" иммунитет с помощью витаминов и лекарственных препаратов не принесут пользы организму в сезон распространения простудных заболеваний, предупредил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

"Нам не нужен мощный иммунный ответ. Аутоиммунная патология, например, – это и есть более мощный иммунный ответ. Или гипериммунная реакция, о ней уже многие слышали, цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, – это тоже повышенный иммунитет. Лучше всего эту систему не трогать", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Врач подчеркнул, что самое главное – не "ронять" иммунитет перееданиями, чрезмерными стрессами, недосыпаниями и гиподинамией. Устранив эти факторы, подчеркнул специалист, все органы и системы, включая иммунную, начнут работать нормально.

Ранее терапевт Ирина Ескова рассказала Москве 24, чем опасна одежда с подогревом. По ее словам, частое ношение такой одежды может ослабить защитные функции организма, а перегрев тела способен снижать количество лейкоцитов, отвечающих за иммунитет.



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