Врач развеяла миф о пользе шарфа при боли в горле

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Врач-терапевт Оксана Булгакова рассказала, что при простуде или ангине бесполезно заматывать горло теплым шарфом. Об этом сообщает News.ru.

По ее словам, данное средство не борется с инфекцией, а дает лишь иллюзию улучшения состояния.

"В квартире вы горло не застудите повторно, если, конечно, не жить зимой на балконе. Сходите к врачу и не тратьте время и деньги на ерунду. В тепле микробы не погибают, а размножаются еще активнее. То же самое с гайморитом или насморком – никаких прогревов вареными яйцами", – рассказала врач.

Булгакова добавила, что при простуде рекомендуется пить больше теплой воды. По ее словам, жидкость помогает выводить из организма токсины и лекарства.

Терапевт отметила, что также подойдет чай, травяные отвары, морсы, компоты и натуральные соки, но не холодные.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что частые простуды могут свидетельствовать о хронических инфекциях и слабом иммунитете. Она уточнила, что нормой считается, если взрослый человек заболел не более 1–2 раз в течение осенне-зимнего и зимне-весеннего периодов.

По ее словам, способствовать более частым простудам могут несколько факторов. Среди них – переохлаждение, плохое питание, внутренние очаги инфекции, лишний вес, недостаток витаминов, сахарный диабет, невылеченные зубы и плохая работа кишечника.



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