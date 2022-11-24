Нутрициолог назвала продукты для поддержания высокой концентрации внимания

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Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как правильно подобрать рацион питания, чтобы сохранить внимание на важных задачах и продуктивно работать. Об этом сообщает газета "Известия".

Для поддержания высокой концентрации внимания эксперт посоветовала употреблять красную рыбу. Этот продукт является источником йода, который воздействует на нервную систему и улучшает работу мозга. Также в рыбе есть жирные кислоты, благотворно влияющие на кожу, ногти и волосы.

В рейтинг продуктов, способствующих высокой концентрации, также вошли сельдерей и горький шоколад. Первый продукт улучшает память и повышает способность фокусироваться. Второй – способствует выбросу серотонина и эндорфина, помогающих удерживать внимание.

"Это очень просто объясняется: когда мозг человека пребывает в состоянии гармонии, не перегружен переживаниями, он способен концентрироваться на одной задаче и выполнять ее качественно. Но обратите внимание: таким эффектом обладает только горький шоколад", – подчеркнула нутрициолог.

По словам Свиридовой, положительно на мыслительную функцию и деятельность нервной системы также влияет черника. Специалист пояснила, что эта ягода богата витаминами группы В, поэтому ее ежедневное употребление способствует повышению стрессоустойчивости.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала, что чаи на травах, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог являются продуктами, полезными для нервной системы. Они содержат магний и нормализуют уровень кортизола.



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