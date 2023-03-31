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10:41

Общество

Врач назвала симптомы дефицита магния у пожилых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ночные судороги в икроножных мышцах, бессонница и ряд других признаков могут указывать на нехватку магния в организме пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Самый частый признак, который может нас натолкнуть на мысль о том, что магния не хватает, – это ночные судороги в икроножных мышцах. Если это появляется, значит, точно надо обратиться к врачу и прояснить вопрос с магнием", – говорит эксперт.

Дефицит магния может проявляться в тревожном состоянии, когда на душе неясная тревога без видимых причин.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Также при нехватке магния у пожилых людей могут наблюдаться бессонница, вялость, раздражительность, частая смена настроения, покалывание в конечностях и учащенное сердцебиение.

"Дефицит вероятен при диабете второго типа, расстройствах кишечника, когда магний может выводиться с частым жидким стулом. Людям, у которых удалена щитовидная железа, надо быть внимательным с его уровнем. Некоторые лекарства, например мочегонные, тоже выводят магний в больших количествах. Об этом надо помнить", – заключила Чернышова.

Ранее были названы продукты, в которых присутствует больше всего магния. В список рекордсменов по содержанию этого элемента входят проростки зерна пшеницы и пшеничные отруби. Кроме того, семена льна, тыквы и подсолнечника, а также горький шоколад и какао. Сюда же относятся миндаль, кешью, фисташки, грецкие и кедровые орехи.

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