08:00Общество
Нутрициолог рассказала, в каких продуктах больше всего магния
Фото: depositphotos/bit245
Среди рекордсменов по содержанию магния – пшеничные отруби, проростки зерна пшеницы, какао и горький шоколад. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Андрейчук.
По ее словам, магний входит в состав более чем 300 ферментов. Таким образом, он участвует в тысячах реакций организма.
Также магний отвечает за блеск волос и здоровый цвет кожи. Он предупреждает морщины и отеки и способствует сжиганию жира, отметила эксперт. Кроме того, магний совместно с кальцием и витамином D участвует в образовании костей и зубов. Благодаря ему нормализуется давление и тонус сосудов, он обладает антистрессовым эффектом.
При дефиците магния человек становится раздражительным и рассеянным, плохо спит и быстро устает. Также можно почувствовать слабость и головокружение, иногда появляются судороги в мышцах ног, сказала нутрициолог.
Много магния в морской капусте, авокадо, сельдерее и брокколи. Большое количество элемента содержится в зелени: петрушке, укропе, шпинате, рукколе, чесноке. Это же можно сказать о горохе, кукурузе, белой фасоли и чечевице, перечислила эксперт.
Содержат магний зерновой хлеб и крупы: ячневая, гречневая, овсяная, пшенная и нешлифованный рис. Есть он в рыбе и морепродуктах, куриных яйцах, свинине, говядине, молочной продукции – твердом сыре и йогуртах. А также в хурме, черносливе, бананах, картофеле, помидорах и свекле, отметила Андрейчук.
При этом надо помнить, что при тепловой обработке, вымачивании или очистке продуктов от кожуры теряется от 30 до 60% полезного соединения, обратила внимание специалист.
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