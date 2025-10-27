Врач Хакимова: куриный бульон поможет уменьшить воспаление при простуде

Фото: depositphotos/Photosiber

Куриный бульон снимает воспаление при простудных заболеваниях. Об этом "Газете.ру" рассказала терапевт Анна Хакимова.

"Куриный бульон помогает бороться с обезвоживанием, содержит легкоусвояемый белок и витамины для поддержки иммунитета, а также вещества, которые разжижают мокроту и подавляют воспаление", – сказала врач.

Она пояснила, что слизь в дыхательных путях разжижает аминокислота цистеин, которая содержится в бульоне. Именно на ее основе изготавливаются лекарственные препараты от мокроты. Воспалительные процессы уменьшаются за счет вещества с антиоксидантным действием – карнозина. Благодаря нему снижается выработка белков воспаления.

"Пар от горячего бульона может помочь уменьшить заложенность носа, а теплое питье – уменьшить боль в горле", – добавила Хакимова.

Также врач указала на то, что бульон быстро усваивается и почти не расходует энергию, а при лечении это очень важно – организму нужны силы не на переваривание пищи, а на борьбу с болезнью. Помимо аминокислот и легкоусвояемых белков, в нем содержатся витамины группы B, минералы и железо.

Специалист посоветовала варить бульон из цельной курицы, которая провела жизнь в свободном выпасе, так как в ее мышцах содержится больше карнозина. Также полезно будет добавить перец, сельдерей, морковь и лук. Пребиотики и антиоксиданты в них помогают в поддержании микрофлоры кишечника.

Ранее врач Андрей Кондрахин рассказал, что куриный бульон является лучшим согревающим напитком в холодное время года. Он насыщает и восстанавливает энергетический баланс.

Также согреться помогут любые виды чая, морсы и компоты. Врач посоветовал отказаться от кофе в холодное время года, так как он приводит к обезвоживанию. Вместо него можно выбрать теплое молоко.

