ESPN: дочь экс-баскетболиста Родмана стала самой высокооплачиваемой футболисткой в мире

Фото: ТАСС/AP/Evan Agostini

Нападающая "Вашингтон Спирит" и сборной США Тринити Родман, дочь бывшего баскетболиста Денниса Родмана, подписала рекордный контракт, который сделал ее самой высокооплачиваемой футболисткой в мире, сообщает ESPN.

По данным портала, 23-летняя футболистка продлила соглашение с клубом Национальной женской футбольной лиги (NWSL) на 3 года, до 2028-го.

Как заявили источники ESPN, ее годовой доход, включая бонусы, составит около 2 миллионов долларов. Агент спортсменки Майк Сенковски из Upper 90 Sports Group заявил, что она станет самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги и самой высокооплачиваемой женщиной-футболисткой в мире.

"Я думаю, что сейчас это монументальный момент, который изменит правила игры. Я даже не могу описать словами, что я чувствую", – сказала сама Родман.

Карьера Родман в профессиональном футболе началась в 2021 году, когда она была выбрана клубом "Вашингтон Спирит" под вторым номером на драфте NWSL в возрасте 18 лет, став самой молодой участницей драфта в истории лиги. В сборной США она дебютировала в феврале 2022 года.

