Мадридский "Реал" стал футбольным клубом с самым высоким доходом в мире

Фото: AP Photo/Jose Breton

Мадридский "Реал" стал футбольным клубом с самым высоким доходом в сезоне 2024–2025 годов. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте консалтинговой организации Deloitte.

Суммарный доход "Реала" за сезон оценивается в 1,2 миллиарда евро. В предыдущем рейтинге футбольный клуб также занимал первое место. Тогда его доход составлял 1,046 миллиарда евро.

Второе место в рейтинге занял еще один испанский клуб – "Барселона", которого в тройке лидеров не было уже несколько лет. Его доход составил 975 миллионов евро. Замыкает тройку лидеров немецкая "Бавария", которая заработала 861 миллион евро.

Четвертое место заняла французская команда "Пари Сен-Жермен" с 837 миллионами евро. Места с пятого по десятое заняли английские футбольные клубы. Это "Ливерпуль" с 836 миллионами евро, "Манчестер Сити" с доходом в 829 миллионов евро, "Арсенал", заработавший 821 миллион евро, "Манчестер Юнайтед" с 793 миллионами евро, "Тоттенхэм" (672 миллиона евро) и "Челси" (584 миллиона евро).

При этом общая выручка 20 сильнейших по данному критерию клубов достигла рекордной суммы в 12,4 миллиарда евро, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Ранее журнал Forbes назвал Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в мире. За 2025 год он заработал 280 миллионов долларов, 230 из которых составили зарплата и бонусы за выступление на поле. Оставшиеся средства были получены после спонсорских сделок.

