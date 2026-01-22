Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 17:18

Спорт

Мадридский "Реал" стал футбольным клубом с самым высоким доходом в мире

Фото: AP Photo/Jose Breton

Мадридский "Реал" стал футбольным клубом с самым высоким доходом в сезоне 2024–2025 годов. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте консалтинговой организации Deloitte.

Суммарный доход "Реала" за сезон оценивается в 1,2 миллиарда евро. В предыдущем рейтинге футбольный клуб также занимал первое место. Тогда его доход составлял 1,046 миллиарда евро.

Второе место в рейтинге занял еще один испанский клуб – "Барселона", которого в тройке лидеров не было уже несколько лет. Его доход составил 975 миллионов евро. Замыкает тройку лидеров немецкая "Бавария", которая заработала 861 миллион евро.

Четвертое место заняла французская команда "Пари Сен-Жермен" с 837 миллионами евро. Места с пятого по десятое заняли английские футбольные клубы. Это "Ливерпуль" с 836 миллионами евро, "Манчестер Сити" с доходом в 829 миллионов евро, "Арсенал", заработавший 821 миллион евро, "Манчестер Юнайтед" с 793 миллионами евро, "Тоттенхэм" (672 миллиона евро) и "Челси" (584 миллиона евро).

При этом общая выручка 20 сильнейших по данному критерию клубов достигла рекордной суммы в 12,4 миллиарда евро, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Ранее журнал Forbes назвал Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в мире. За 2025 год он заработал 280 миллионов долларов, 230 из которых составили зарплата и бонусы за выступление на поле. Оставшиеся средства были получены после спонсорских сделок.

Читайте также


спорт

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика