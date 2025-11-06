Форма поиска по сайту

06 ноября, 20:57

FIFA представила список кандидатов на приз лучшему игроку года

Фото: ТАСС/EPA/POOL/Valeriano di Domenico

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала список кандидатов на приз лучшему игроку по итогам 2025 года. Документ размещен на сайте организации.

В него вошли 11 футболистов: Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья (все – "Пари Сен-Жермен", Франция), Гарри Кейн ("Бавария", Германия), Килиан Мбаппе ("Реал", Испания), Коул Палмер ("Челси", Англия), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль (все – "Барселона", Испания), Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия).

Ранее Дембеле стал обладателем "Золотого мяча". Футболист, забивший 25 голов, также признан лучшим бомбардиром французского чемпионата.

В свою очередь, журнал Forbes назвал Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым футболистом в мире. За этот год он заработал 280 миллионов долларов, 230 из которых составили зарплата и бонусы за выступление на поле. Оставшиеся средства были получены после спонсорских сделок.

Сборная России по футболу впервые обыграла команду из Южной Америки

