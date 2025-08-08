Футболист Павлюченко назвал Зидана круче Роналду и Месси

Фото: ТАСС/Андрей Васильев

Французский полузащитник Зинедин Зидан был круче футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Об этом заявил российский футболист Роман Павлюченко на YouTube-канале Федора Смолова Smol Talk.

"Даже если сравнить в игровом плане Месси, Криштиану или Зидана – я назвал бы Зидана. Как он работал с мячом, его скорость, как он делал эти переступы", – передает слова спортсмена "Газета.ру".

Зидан являлся тренером мадридской команды "Реал" с 2016 по 2018 год, а также с 2019-го по 2021-й. За этот период клуб под его руководством дважды завоевывал чемпионский титул в чемпионате Испании, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды был победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Также Зидан был трижды признан лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003) и один раз – Европы (1998).

