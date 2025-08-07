Российский футболист Миранчук забил шестой гол в сезоне за "Атланту"

Фото: ТАСС/AP/Jason Allen

Российский футболист Алексей Миранчук забил шестой гол в сезоне за "Атланту Юнайтед" в матче с мексиканским "Атласом". Команды встретились на домашнем поле американского клуба в рамках третьего тура Кубка лиг.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу "Атланты". Забитый мяч стал уже вторым голом Миранчука в Кубке лиг. До этого он отличился 31 июля во время матча с мексиканской "Некаксой". Помимо этого, россиянин отмечался четырьмя голами в регулярном сезоне Главной футбольной лиги (MLS).

В июне Миранчук был признан лучшим игроком месяца "Атланты". В этот клуб спортсмен перешел из итальянской "Аталанты" в июле 2024 года.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу сыграет в Эр-Райяне с катарской командой 7 сентября на стадионе "Аль-Садд". Также 4 сентября российские игроки на своем поле проведут матч с Иорданией. Пока город и стадион, где состоится встреча, не определены. Более подробные детали игры станут известны позднее.