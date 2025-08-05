РФС подтвердил проведение товарищеского матча с командой Иордании 4 сентября

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BetBoom матч сборных России и Иордании состоится 4 сентября. Команда тренера Валерия Карпина проведет игру на своем поле, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

В рейтинге FIFA сборная Иордании занимает 64-е место.

"Сборная Иордании впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу и сыграет на мундиале 2026 года. В 2024 году команда играла в финале последнего Кубка Азии, где уступила Катару", – говорится в сообщении.

В РФС добавили, что город и стадион будут объявлены дополнительно.

Ранее стало известно, что состоялась жеребьевка отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов – 2025/2026. Окончательный список участников будет представлен после третьего отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов – 2025/2026, который пройдет 19–20 и 26–27 августа.