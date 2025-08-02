ПФК "Крылья Советов" обыграл "Ростов" в рамках третьего тура РПЛ

Фото: телеграм-канал "ПФК "Крылья Советов"

Самарский профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" обыграл "Ростов" в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 4:1.

По ходу матча игрок "Крыльев Советов" Вадим Раков оформил дубль, забив мячи на 11-й и 74-й минутах. Также на 56-й и 84-й минутах голами отметились Сергей Божин и Максим Витюгов.

Тем временем в составе "Ростова" единственный гол забил Егор Голенков (66-я минута).

В настоящий момент самарская команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. После трех игр ей удалось набрать 3 очка. Тем временем ростовские футболисты остались на 14-й строчке, поскольку не заработали ни одного очка.

Ранее московский ЦСКА обыграл столичный "Локомотив" в матче первого тура Пути РПЛ – Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Счет открыл на 31-й минуте Милан Гайич, а на 79-й Кирилл Глебов удвоил преимущество. У "Локомотива" гол забил Алексей Батраков с пенальти на 68-й минуте.