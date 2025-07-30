ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче первого тура группового этапа Кубка России

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Футболисты московского ЦСКА обыграли столичный "Локомотив" в первом туре группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет – Кубка России. Об этом пишет ТАСС.

Встреча состоялась на "ВЭБ-Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Счет открыл на 31-й минуте Милан Гайич, а на 79-й Кирилл Глебов удвоил преимущество. У "Локомотива" гол забил Алексей Батраков с пенальти на 68-й минуте.

Команды выступают в группе D вместе с тольяттинским "Акроном" и калининградской "Балтикой". Встреча между двумя последними состоялась 29 июля и завершилась победой "Акрона" со счетом 2:1.

В свою очередь, следующий тур ЦСКА против "Акрона" пройдет 12 августа, а "Локомотив" примет "Балтику" 13 августа.

В другом матче игрового дня "Динамо" из Махачкалы одержало победу над "Пари Нижний Новгород" со счетом 1:0. Обе команды выступают в группе C, где также играют "Ростов" и московский "Спартак". Их очный матч состоится позднее в среду, 30 июля.

В рамках группового этапа "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга. Две лучшие выйдут в плей-офф, а третья продолжит участие в "пути регионов".

Ранее ЦСКА обыграл "Краснодар" и в восьмой раз выиграл Суперкубок России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил защитник столичной команды Игорь Дивеев. Также на 89-й минуте матча нападающий "Краснодара" Кобнан Дэвид Мозес получил красную карточку, за что был удален с поля.

Благодаря чемпионству капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом по количеству побед в Суперкубке. До этого достижение принадлежало защитнику Сергею Игнашевичу и нападающему Михаилу Кержакову.

