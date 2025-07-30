Галактионов опроверг возможный уход Самошникова из "Локомотива"

30 июля московский ЦСКА дома одержал победу над "Локомотивом" со счетом 2:1 в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Гол и голевая передача на счету вингера красно-синих Кирилла Глебова. Чем запомнилось первое столичное дерби нового футбольного сезона и как главные тренеры команд прокомментировали трансферные слухи вокруг "армейцев" и "железнодорожников", расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 2:1 (1:0)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Гайич, 30, Глебов, 78 – Батраков, 68 (с пенальти).

ЦСКА: Тороп, Абдулкадыров (Лукин, 81), Дивеев, Мойзес, Гайич, Глебов (Сериков, 81), Кисляк, Круговой (Койта, 72), Обляков, Матеус Алвес (Бандикян, 61), Алеррандро (Мусаев, 46).

"Локомотив": Веселов, Баринов, Годяев (Батраков, 46), Ньямси, Сильянов, Фассон, Погостнов, Салтыков (Руденко, 46), Самошников (Бакаев, 46), Сарвели (Пиняев, 60), Комличенко (Воробьев, 60).

Предупреждения: Годяев, 12; Ньямси, 45+; Сильянов, 86.

Первое московское дерби нового российского футбольного сезона пришлось на матч группы D Пути РПЛ Кубка России. Да еще и друг против друга встретились клубы, которые выигрывали этот титул чаще всех в стране – по девять раз на каждый. Причем "армейцы" – действующие обладатели трофея.

При этом ни ЦСКА, ни "Локомотив" в начале сезона до очного матча еще не проигрывали. "Железнодорожники" под руководством Михаила Галактионова одержали две победы в двух матчах на старте сезона Мир Российской Премьер-лиги, а "армейцы" во главе с Фабио Челестини взяли четыре очка в чемпионате и выиграли Суперкубок.

В кубковой игре главные тренеры команд подошли к формированию основных составов двумя разными путями. Челестини, как выяснилось, не сторонник глобальной ротации, поэтому внес лишь точечные корректировки. При этом швейцаро-итальянский специалист больше не может рассчитывать на бразильских защитников Виллиана Рошу и Келлвена, а также узбекского полузащитника Аббоса Файзуллаева, – все трое или уже завершили трансферы в новые клубы, или, как утверждают инсайдеры, находятся на финальной стадии процесса.

Галактионов же оставил на скамейке почти всех футболистов, кто добывал победу во 2-м туре РПЛ против "Краснодара" (2:1). И, стоит признать, в этом сочетании "Локомотив" смотрелся не так убедительно по сравнению с теми, кто выходил биться с действующим чемпионом страны. Единственный реальный шанс в атаке до перерыва красно-зеленым удалось создать в самом начале встречи, когда Илья Самошников ударом из штрафной не сумел прошить ближний угол ворот голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

"Кони" же долго запрягали, зато потом рванули галопом. Взрыв случился после того, как хозяева забили: на 30-й минуте "армейцы" здорово вывели Кирилла Глебова на свободное пространство на левом фланге, вингер убрал на замахе Егора Погостнова, выдержал театральную паузу и покатил под удар в центр штрафной набежавшему в ту зону крайнему защитнику Милану Гайичу. Серб расстреливал створ ворот голкипера-дебютанта "Локо" Даниила Веселова без всякого давления – 1:0.

Сразу после гола ЦСКА должен был праздновать триумф как минимум еще раз. Практически тут же красно-синие разогнали солидную контратаку: Тороп быстро ввел мяч в игру на правый фланг в сторону Данила Кругового, тот продавил Данилу Годяева и приблизившись к штрафной, покатил налево на Глебова. Кирилл под мяч подстроился, но пробил по центру прямо в Веселова.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Посмотрев на происходящее, Галактионов пошел на глобальные перестановки, сделав все пять замен уже к 60-й минуте. Сработало: "Локомотив" гораздо конкретнее стал действовать впереди, а у владений Торопа становилось все жарче и жарче. Полыхнуло в итоге в районе 68-й минуты: как раз вышедший со скамейки форвард Дмитрий Воробьев здорово открылся под передачу в штрафной ЦСКА, выбежав из-за спины защитника хозяев Джамалутдина Абдулкадырова и подставившись под крупную фигуру своего оппонента. Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев даже без просмотра VAR указал на точку. Лидер "Локо" Алексей Батраков, тоже начинавший матч в запасе, с точки не промазал – 1:1.

Гости и не думали бросать давить на защитные редуты ЦСКА, как вдруг слегка зачахшая после перерыва атака армейцев вдруг соорудила роскошный гол. Развитие пошло с левого фланга, где Мойзес вырезал отличную передачу на Секу Койта. Малиец улетел от защитника "Локо" Александра Сильянова и прострелил низом на дальнюю штангу по траектории, недосягаемой ни для игроков обороны, ни для Веселова. Зато мяч пошел точно в ногу Глебову – 2:1 на 79-й минуте и гол плюс пас Кирилла в этой встрече.

В концовке "железнодорожники" могли пропустить и еще, так как начали пренебрегать обороной в угоду атаке. Однако в быстрых выпадах ЦСКА раз за разом то не хватало качественной последней передачи, то хорошего завершения. Но для виктории "армейцам" хватило и предыдущих заслуг в этой игре – действующий обладатель Кубка России начинает защиту титула с победы.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Михаил Галактионов на послематчевой пресс-конференции отметил нагнетающий стиль игры своей команды во втором тайме, но свой эпизод реализовал оппонент. Однако больше СМИ интересовали трансферные слухи вокруг "железнодорожников". В частности, главному тренеру пришлось комментировать разговоры об уходе Ильи Самошникова, в числе претендентов на которого инсайдеры называют "Спартак".

"Он потихоньку набирает кондиции после длительного повреждения, тренируется в общей группе. Против "Краснодара" вышел на замену, сегодня дали ему шанс начать матч в стартовом составе. Идет планомерный процесс его возвращения", – сказал Галактионов.





Михаил Галактионов главный тренер "Локомотива" Самошников является игроком "Локомотива", у него длительный контракт. Очень много информационного вброса идет со стороны, но руководство и тренеры никаких переговоров не ведут. В клубе предложений тоже нет. На сегодняшний день мы не собираемся расставаться со своими активами в лице российских футболистов.

Трансферные новости интересовали СМИ и во время общения с Фабио Челестини. Одна из тем – переход в ЦСКА 20-летнего аргентинского полузащитника Лионеля Верде, о котором клуб объявил в день игры с "Локомотивом". По словам специалиста, хавбеку потребуется время на адаптацию, однако он должен появиться в заявке команды уже в ближайших матчах.

А вот слухи о переходе в стан красно-синих защитника аргентинского "Банфилда" Рамиро Ди Лучано Челестини комментировать отказался. По его словам, он "не читает газеты", а такие вопросы лучше задать руководству. Обошел тренер стороной и тему с возможным уходом из клуба Виллиана Роши и Келлвена.





Фабио Челестини главный тренер ЦСКА Раз они не в заявке, значит, что-то случилось. Но я как тренер хочу говорить о тех игроках, которые выиграли этот матч, а не о ком-то еще. Обо всем остальном должен говорить клуб. А я счастлив за ребят, которые сегодня бились на поле.

Еще два участника группы D – тольяттинский "Акрон" и калининградская "Балтика" – сыграли еще накануне. В итоге волжане переиграли новичка элитного дивизиона 2:1, за счет чего вместе с ЦСКА возглавили квартет после первого тура Пути РПЛ. К слову, во 2-м лидеры сыграют между собой в Самаре 12 августа, а 13-го "Локо" примет дома калининградцев.

Что же до ближайших матчей чемпионата, то 2 августа "железнодорожники" поедут в Грозный, где из-за занятости родной арены будет временно квартироваться нижегородский "Пари НН". А вот на следующий день футбольную Россию ждет топ-матч: ЦСКА отправится в Санкт-Петербург биться с "Зенитом".

